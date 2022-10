Retroscena su Anguissa, Maldini lo avrebbe voluto al Milan

Il quotidiano l’equipe riporta un retroscena sul centrocampista del Napoli Zambo Anguissa: Paolo Maldini lo avrebbe voluto portare al Milan.

Emerge un retroscena che riguarda il centrocampista Zambo Anguissa ed il Milan. Il quotidiano L’Equipe ha riportato che Paolo Maldini avrebbe voluto portare il giocatore in maglia rossonera.

Ecco di seguito le parole riportate dal noto quotidiano:

“A Napoli non erano molti a conoscere Anguissa quando arrivò l’ultimo giorno di calciomercato 2021. Arrivò in prestito dal Fuhlam. Ma o conosceva bene Maurizio Micheli il capo scouting del Napoli quando discusse con Spalletti dei profili tecnici di cui aveva bisogno la squadra. Lo avrebbe voluto Patrick Vieira al Crystal Palace e piaceva a Paolo Maldini ma il Milan non fece alcuna offerta. Ed è arrivato a Napoli. La scommessa non era azzardata: un prestito di 6000mila, poi un opzione di riscatto a 16 milioni di euro, che il Napoli è stato molto felice di far valere.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

