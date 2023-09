Sportitalia – Criscitiello dopo la querela: “Gravina non riconosce la differenza tra critica e diffamazione”.

Il direttore del canale, Michele Criscitiello, durante la diretta SportitaliaMercato, è intervenuto per controbattere alle accuse del presidente della FIGC Gabriele Gravina, dopo aver ricevuto, da parte sua, una querela per diffamazione: “Il presidente Gravina non riconosce la differenza tra critica giornalista e diffamazione. Non abbiamo nulla da temere. Questa nazionale e la gestione della FIGC è indecente. Chi non ci porta al Mondiale si deve dimettere.

Tavecchio si è dimesso e si è beccato tutte le critiche. Gabriele Gravina è ancora lì e prova difendersi nei tribunali. Noi siamo una televisione libera, facciamo un’informazione libera e non abbiamo paura di fare informazione. La data è il 22 novembre: ci saremo”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen: “Peccato non aver disputato i Mondiali, sogno di essere sul gradino più alto dell’Africa”

Dall’Inghilterra – Osimhen-Chelsea: già siglata bozza d’accordo, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cagliari, Nandez può partire a gennaio