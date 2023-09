Corriere del Mezzogiorno – Coppa d’Africa, che mazzata per il Napoli: perderà Osimhen a lungo.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sui prossimi impegni in Nazionale di Victor Osimhen. Il nigeriano, sarà impegnato per la Coppa d’Africa, in programma in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio. Per il Napoli sarà una grossa mancanza, considerando che sarà una fase cruciale anche per il Campionato di Serie A. “In quella fase sarà necessario avere al massimo della forma Raspadori e Simeone. Torniamo al presente, il Napoli attende Osimhen a Castel Volturno, s’affida alle sue qualità per riscattare la sconfitta contro la Lazio nelle tre sfide in programma nell’arco di otto giorni contro il Genoa, lo Sporting Braga in Champions League e il Bologna”.

