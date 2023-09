La Gazzetta dello Sport – Natan, Garcia fa un passo indietro: non partirà titolare col Genoa.

L’edizione odierna del quotidiano, fa chiarezza sull’esordio di Natan con il Napoli. Il giocatore rischia di non partire titolare neanche contro il Genoa: “Il brasiliano piuttosto, che sta sta studiando tattica in campo e l’italiano sui libri, salvaguardato finora da Rudi Garcia per evitargli un impatto traumatico, ha messo nel mirino la trasferta del 24 settembre a Bologna, salvo novità.

Quanto accaduto con Cajuste all’esordio a Frosinone, con la partenza non proprio positiva dello svedese, induce alla prudenza. Si registrano comunque passi avanti dall’ex Bragantino”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen: “Peccato non aver disputato i Mondiali, sogno di essere sul gradino più alto dell’Africa”

Dall’Inghilterra – Osimhen-Chelsea: già siglata bozza d’accordo, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cagliari, Nandez può partire a gennaio