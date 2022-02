Criscitiello: “Gol di Zaniolo valido, è successo anche col Napoli a Venezia”

Tuttomercatoweb – Michele Criscitiello sul gol di Petagna: “Gol di Zaniolo valido. E’ successo anche a Napoli, ma l’arbitro neanche ci è andato al var”.

Questo è quanto riportato da Michele Criscitiello nel suo editoriale:

“Frase impopolare: se annulliamo quel gol a Zaniolo chiudiamo con il calcio. Chiamiamolo in altra maniera. Ma se annulliamo un gol del genere al 90’ perché dal cinema di Lissone vedono un pestone, allora, non stiamo più parlando di calcio. Certo, il pestone c’è. Se lo vedi a rallentatore con una delle 18 telecamere nello stadio, allora, dobbiamo fischiare tutto. Ci sta bene, perché questo è il nuovo sport del 2022 ma non parliamo più di calcio. E’ successo anche a Venezia, sul secondo gol del Napoli ma giustamente l’arbitro ha fatto continuare e al var neanche ci è andato. Togliere un gol per un pestone a 30 metri dalla porta con l’azione ancora tutta da giocare significa che ad arbitrare dobbiamo mandare i registi di Lissone (dove c’è la sala Var n.d.r.). Un gol mozzafiato non si toglie così al 90’, ovviamente avremmo scritto lo stesso a parti invertite“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bucciantini: “Il ritorno di Osimhen può essere decisivo per il Napoli”

Schira: “Il Napoli sta lavorando per il rinnovo di Koulibaly”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Italia prova a riaprire, da oggi meno restrizioni