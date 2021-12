Criscitiello: “Il Napoli ha finito la benzina, Spalletti ha perso brillantezza”

Michele Criscitiello commenta la prestazione del Napoli.

Il giornalista Michele Criscitiello, ha analizzato la situazione sulla classifica di Serie A rilasciando un editoriale per Tuttomercatoweb, ecco quanto dichiarato:

“Il volo dell’Inter continua e, in questo week end, è stata l’unica a cogliere l’occasione. L’Inter è uno show, bravo Simone Inzaghi che si candida seriamente al titolo. Il Napoli, forse, ha finito la benzina. Le assenze (tantissime) pesano come pesavano lo scorso anno per Gattuso. In tre settimane molti hanno finito l’ironia e i paragoni tra quest’anno e lo scorso. Quando ti mancano gli attaccanti titolari non possono giocare gli allenatori. A prescindere dagli infortunati Luciano Spalletti ha perso brillantezza. Con l’Empoli, se giochi per lo scudetto, non devi perdere. Quando non puoi vincere, non devi perdere. Nel frattempo il discorso Champions sembra un affare per pochi: Milan, Inter, Napoli e Atalanta. Occhio, però, a qualcuno che potrebbe rientrare ne giochi. La Fiorentina si sta prendendo tutto con gli interessi quello che per strada ha lasciato negli anni precedenti”.