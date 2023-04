Criscitiello: “Juventus su Giuntoli è realtà: c’è stato incontro segreto”

Michele Criscitiello lancia un’indiscrezione incredibile! La Juventus ha serie intenzioni con Cristiano Giuntoli:

“Scanavino, giustamente, non può incontrare un solo direttore e quindi ha avviato il casting. Negli stessi giorni, in forma molto segreta a Milano, ha incontrato Cristiano Giuntoli. Il Direttore del miracolo Napoli è un pallino, da tempo, della Juve. Ha un contratto con il Napoli ma il suo amore con De Laurentiis non è incondizionato. Tempo fa erano vicini al divorzio e, sbagliando, nella testa del Presidente del Napoli i veri protagonisti del miracolo scudetto sono Micheli e Mantovani.