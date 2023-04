Criscitiello: “Lo Scudetto al Napoli serve al calcio italiano, ora gli azzurri devo aprire un ciclo”

L’editoriale di Criscitiello parla anche del Napoli

Il giornalista Michele Criscitiello parla anche del Napoli nel suo consueto editoriale pubblicato su Sportitalia.com, dove ha commentato la vittoria contro la Juventus e l’ormai vicina vittoria dello Scudetto. Ecco quanto pubblicato:

“Intanto il Napoli si avvicina a larghi passi a conquistare aritmeticamente lo scudetto, e lo fa tornando all’immediato successo dopo la delusione europea dell’eliminazione con il Milan, una vittoria in campionato contro l’avversario più sentito, ovvero la Juventus: strapazzata all’andata e battuta anche nel match di ritorno in trasferta. Festa grande per i tifosi per una stagione indimenticabile. Gli azzurri hanno fatto un’impresa che resterà nella storia. Il primo Napoli a vincere uno scudetto, se consideriamo che gli altri due li ha vinti Maradona. Questo è lo scudetto del Presidente, dell’allenatore, dei ragazzi e della gente. Il Napoli, però, dovrà dimostrare di essere da ciclo. Quest’anno ha fatto i buchi a terra ma dovrà riuscire a fare il passo successivo per poter aprire un ciclo che duri nel tempo. Per aprire le ere servono basi forti e questo Napoli dovrà resistere alla legittima tentazione di vendere qualche gioiello che ha contribuito alla realizzazione di un obiettivo da sogno. Intanto prepariamo la festa e soprattutto godiamoci lo spettacolo di Napoli. Questo scudetto azzurro serve anche al sistema italiano”.

