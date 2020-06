Crisi Coronavirus, il Napoli ha perso 100 milioni di euro

Il Napoli non paga ancora gli stipendi (ma lo farà molto presto, in attesa degli ultimi accordi da limare) perché la crisi durante il periodo del lockdown a causa del Covid-19 si è fatta sentire.

Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport che, nel raccontare dettagliatamente com’è andato l’incontro di ieri tra De Laurentiis e la squadra a Castel Volturno, ha rivelato che, a detta del patron, la perdita per il Napoli in termini economici è stata di 100 milioni di euro. Una perdita importante che ridimensiona la squadra per diversi fattori, soprattutto naturalmente per quanto riguarda il mercato, un po’ come per tutti. Staremo a vedere come deciderà di procedere la compagine partenopea.