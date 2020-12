Milik alla Juve – Pirlo insiste ma Gattuso non vuole contropartite

L’edizione odierna de Il Corriere della Sera scrive in merito al passaggio di Milik alla Juventus.

Milik alla Juventus torna d’attualità, stando a quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante polacco risponde al profilo ideale per la squadra di Andrea Pirlo:

“L’interessamento juventino per Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli, torna così d’attualità. Il profilo di una punta capace di dialogare coi compagni, di segnare, ma anche di rispettare le gerarchie, è quello giusto. Il prezzo (18 milioni) non esattamente, vista la situazione del polacco a Napoli, ma c’è tempo per venirsi incontro: senza l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa, perché a Rino Gattuso non interessa l’esterno juventino”.

