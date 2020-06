Serie A, Spadafora spinge per le partite in chiaro: ecco una nuova ipotesi

Il tema delle partite in chiaro continua a essere attuale nei pensieri del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che ieri ha incontrato i vertici di Sky in un colloquio definito “positivo e di massima collaborazione”.

Come riportato dal Corriere Della Sera, dopo aver avviato dialoghi anche con Dazn oltreché con Rai e Mediaset, il ministro dello Sport punta a trasmettere una partita su Tv8, il canale in chiaro di Sky, e ad accorciare i tempi dell’embargo degli highlight su Rai e Mediaset, per una sorta di «90° minuto» in prima serata. Se sarà necessario Spadafora è pronto anche a modificare o sospendere la Legge Melandri.