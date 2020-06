Napoli-Inter: Mertens, Fabian e Allan non al meglio, le ultime

Non sono al meglio alcuni calciatori del Napoli in vista della sfida di sabato sera contro l’Inter al San Paolo, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela i nomi: Mertens, Fabian e Allan non sono al top. La loro presenza non sembra in dubbio, ma un punto interrogativo rimane.

Chi, nel caso, li sostituirà? Milik è pronto al centro dell’attacco, Elmas e Lobotka scalpitano in mediana. Un altro ballottaggio riguarda l’attacco: Politano insidia Callejon per la corsia destra. Nel tridente, l’unico sicuro del posto è Insigne. In porta ci sarà ancora una volta Ospina.

