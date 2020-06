Napoli, questione stipendi: ancora nessun accordo tra De Laurentiis e i calciatori

Visita di De Laurentiis a Castel Volturno ieri, incontro con la squadra ma senza novità sui pagamenti. Fermi gli stipendi di marzo, aprile e anche maggio.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione con un articolo dettagliato, rivela che la squadra si aspettava novità in tal senso, invece non ce ne sono di novità: “La realtà ha rivelato tutt’altra storia, ha raccontato la delusione dei giocatori che si sarebbero aspettati almeno il pagamento dello stipendio di maggio. Invece, il presidente ha preso tempo, s’è impegnato a saldare anche quelli di marzo e aprile, ma i tempi saranno lunghi.

Ha spiegato che il momento è critico, che è stato segnato dalle perdite economiche dovute alla sospensione delle attività e che il club ha bisogno di tempo per far quadrare i conti. Insomma, le sue parole non sono state certo quelle che avrebbero voluto sentire i giocatori”.