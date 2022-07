Cristiano Ronaldo, Mendes lo propone anche al Napoli

Mendes ha proposto anche al Napoli Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes è al lavoro in queste ore per trovare una nuova sistemazione a Cristiano Ronaldo, che anche oggi non si è presentato agli allenamenti del Manchester United. Come riporta il Daily Mail, il procuratore ha parlato con il Chelsea per sondare il terreno. Mendes però non è solo in contatto con il club londinese, ma avrebbe proposto il campione portoghese anche a Bayern Monaco e Napoli.

