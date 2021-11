Crosetti: “Napoli ci sperava, ma lo scudetto è ancora sulla maglia dell’Inter”

Maurizio Crosetti analizza la sfida tra Inter e Napoli: “Il Napoli sperava di poter allungare la classifica, ma l’Inter è da scudetto”.

Maurizio Crosetti, sulle pagine di Repubblica, ha analizzato la supersfida tra Inter e Napoli: “Dopo i quattro gol presi dal Milan a Firenze, ecco i tre presi dal Napoli a San Siro. Le due lassù in testa si tengono abbracciate mentre cadono, restando dunque prime per forza d’inerzia. Ma la ripresa del campionato dopo la sventurata sosta azzurra certifica soprattutto il ritorno dell’Inter: da scudetto, di nuovo. Del resto lo scudetto lì sta, su quelle maglie. Probabile che Inter-Napoli abbia mostrato quanto di meglio esista oggi in Italia. Il Napoli ha pressato fino all’ultimo secondo di 98 minuti estremi, tutti pieni di un sacco di cose, e avrebbe potuto pareggiare due volte. La sera del Meazza dice al campionato che l’Inter ha di nuovo tutto per difendere il titolo. Quattro punti di distacco sono niente. Simone Inzaghi vince il primo scontro diretto d’alta classifica della stagione, pur partendo senza Dzeko. Il ritorno al gol di Lautaro dopo un mese e mezzo conforta i nerazzurri, che dominano il centrocampo con personaggi notevolissimi: Perisic, per una volta davvero totale, Brozovic (una costante) e soprattutto Barella. Molto diverse nella dinamica e nella trama, le cadute di Milan e Napoli incoraggiano pure la Juventus, sebbene da lontano, e ci dicono che il campionato non ha padroni sicuri. In attesa del ritorno delle Coppe, il Napoli sperava di poter allungare la classifica, era questo l’obiettivo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Reggina-Cremonese, Gaetano show: entra e segna dopo un minuto

Paolo Sorrentino: “Questo Napoli diverte, Osimhen è un sogno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina, monito Usa ad alleati: possibile un blitz di Putin