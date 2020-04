Crotone, Ursino: ”Con 500 morti al giorno non si può giocare, ci sono difficoltà”

Ursino: prima bisogna pensare alla salute degli atleti e degli addetti ai lavori. E poi si pensa ad altro

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato un’intervista alla redazione di calciomercato24.com. Il club calabrese è secondo in Serie B come il Benevento in caso di stop al campionato potrebbe giocare in Serie A il prossimo anno.

Queste le sue parole:

“Noi ci atteniamo a quello che ci dice il nostro Presidente, il Governo e gli scienziati, se dobbiamo giocare dobbiamo farlo in sicurezza. Ci sono molte difficoltà, il protocollo che ci hanno mandato è di difficile attuazione per tutti, ma soprattutto in Serie B.

Oggi la cosa che conta è che ci sono 500 morti al giorno e a mio parere e non si può giocare, ci sono difficoltà. Prima bisogna pensare alla salute degli atleti e degli addetti ai lavori. E poi si pensa ad altro.

Siamo a disposizione della Lega e di quello che ci diranno gli scienziati e la commissione scientifica.

Serie A a due gironi? Non si capisce più niente, dobbiamo vedere come finisce e si deve continuare a giocare. Oppure la classifica dovrà essere cristallizzata. Abbiamo giocato due terzi del campionato. Oggi ho visto su qualche giornate addirittura ipotesi assurde di un play-off a 10 squadre. Ma gran parte del campionato si è già disputato.

Giocare ad agosto? Noi ci atteniamo a quello che ci dice la Lega, la cosa migliore è quella di stare fermi adesso per poi terminare la stagione. Non so quando, visto che si parla di un aumento di casi a settembre nel meridione. Sono cose gravi, ancora ci sono 5’0 morti al giorno. Non possiamo pensare a giocare.

Certamente è giusto attenersi a cosa dice il Ministro. Ogni giorno ci sono novità ma ora tutti tutti devono fare la loro parte. Siamo responsabili del settore in cui lavoriamo. I Presidenti delle varie federazioni devono decidere, pensando anche al prossimo campionato. Conclude Ursino.

