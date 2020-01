Stanislav Lobotka – Giuntoli in Spagna per chiudere l’affare

Stanislav Lobotka potrebbe vivere le sue ultime ore da calciatore di Celta de Vigo

Stanislav Lobotka starebbe trascorrendo le sue ultime ore in terra iberica da calciatore del Celta de Vigo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Guintoli volerà in Spagna nelle prossime ore per chiudere il suo acquisto. Infatti, sebbene il club spagnolo non voleva lasciare andare il talentuoso centrocampista slovacco per meno di 30 milioni di euro, sembra che l’operazione sarà finalmente chiusa come segue: Lobotka arriverà a Napoli in prestito dopo un pagamento di 3 milioni di euro dalla squadra azzurra, con un riscatto di acquisto di 17 milioni di euro che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo giugno.

