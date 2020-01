Mercato Napoli – Lobotka, Amrabat, Rrahmani, Koutris, ed altro

NAPOLI MERCATO – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo sono intervenuti vari opinionisti per palare del Napoli e del mercato del club azzurro con particolare riferimento a Lobotka, Amrabat, Rrahmani, Koutris e Lobotka.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net

Chiariello: “Riparte il calciomercato ed ognuno fa il suo colpo: Kulusevski, Ibrahimovic, Vidal…”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Riparte il calciomercato e qualcuno porta a casa risultati importanti. Il primo arriva dalla Juve con un nome dalle grandi prospettive: Kulusevski, chissà se riuscirà la Juve a farlo suo adesso o dovrà aspettare la fine della stagione. L’Inter fatica: tra dispetti e giri di mercato, è difficile, arriverà Vidal? Altra avversaria, il Milan, prende Ibrahimovic. Intanto in Inghilterra, Ancelotti vince ed emergono le vedovelle. Niente da togliere al suo valore, niente da aggiungere, vanno in campo calciatori e tecnici, non i trofei. Il Napoli si butta su un regista, pare ci sia Lobotka, Koutris come terzino. Le romane non faranno granché, la Roma ha già fatto tanto con Friedkin”.

Mazzola: “Credevo Ancelotti facesse bene a Napoli. Quando venivamo a Napoli era sempre diverso. Napoli-Inter? Vince il Napoli”

Sandro Mazzola, ex Inter: “Il Torino mi scartò, volevo giocare lì perché sono nato lì. Ancelotti ha fallito a Napoli? Credevo avrebbe fatto bene, a me piace. Probabilmente non è entrato nel clima, nella testa dei giocatori. Forse ha sbagliato a fare i debiti con la bocca. Napoli dà qualcosa al cuore, con tutta la storia, Maradona, si è lasciato trasportare. Quando andavamo a Napoli, trovavamo sempre un altro mondo, non ci trattavano da avversari. Aneddoto del Mago Herrera? Era una belva. Avevo sempre nella mia valigetta quattro paia di scarpe e ne avevo un paio con i tacchetti di gomma. I o gli facevo vedere sempre quelle coi tacchetti alti, poi lui si girava e rimettevo quelle con i tacchetti di gomma. Quando andò via mi disse ‘Mi sono accorto che mettevi i tacchetti di gomma, non ti ho mai detto niente perché segnavi’. Napoli-Inter? Vince il Napoli”

Schira: “Lobotka, Amrabat, Rrahmani, Koutris… ecco il punto sul calciomercato del Napoli”

Nicolò Schira, Gazzetta dello Sport: “Amrabat-Napoli? Le due società hanno chiuso l’accordo, 15 milioni + bonus, lui chiede 2 milioni + bonus, il Napoli ha offerto 1.6 milioni, domani c’è l’incontro con gli agenti. Anche per Rrahmani c’è l’accordo, ma lui guadagnerà qualcosa in meno. Due acquisti buoni per il Napoli? Hanno fatto molto bene, non sono due giocatori che entusiasmano, ma hanno dimostrato di essere importanti. Amrabat mi ricorda un po’ il colpo Allan, ma hanno caratteristiche un po’ diverse. La pista per Koutris è sicuramente da seguire, ma bisogna capire anche la collocazione di Ghoulam. Il Marsiglia sperava in un ingaggio che si fosse accollato almeno al 50% il Napoli. Lobotka? C’è l’accordo fino al 2024, manca l’intesa col Celta Vigo, balla ancora qualche milione, alla fine credo che verrà a Napoli”.

De Canio: “Lobotka? Diffido sempre di innesti stranieri a gennaio. Darei priorità ad un terzino sinistro”

“Lobotka? Diffido sempre di innesti stranieri a gennaio. È un calciatore valido, ma gennaio è laddove vanno presi giocatori pronti per risolvere un probabile problema. Un calciatore che non ha esperienze nel nostro calcio, non conosce la lingua, ha senso? C’è bisogno che la squadra lo aiuti enormemente. A memoria, sono pochi i giocatori che arrivano dall’estero sfondano subito.Leggo ogni giorno della cessione di Ghoulam e Hysaj, adesso, secondo voi, è più necessario un terzino sinistro o un regista? Non vedo trattative concrete, io avrei dato priorità al terzino sinistro. Nella fluidità di gioco è importantissimo, fondamentale trovare il mancino che metta la palla di prima.Il mercato di gennaio non permette di prendere tutto ciò che vuoi. Il Napoli a inizio campionato ha preso il giocatore più caro della storia, Lozano. Lozano ha fatto parte del ritiro con loro, sono sei mesi che sta lì, è un giocatore integrato? Assolutamente no. Non si può pensare che questo giocatore sia un top, ma Maradona e Platini ebbero difficoltà i primi tempi, salvo poi tanti di loro formarsi e diventare più grandi. Lo stesso Allan all’Udinese”.

Chiariello: “Conte che non perderà punti al San Paolo, Gattuso non può permettersi passi falsi”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Si riparte con l’Inter di Conte al San Paolo. Più in là avremo Sarri al San Paolo, come arriverà?Nel frattempo c’è l’Inter che non può lasciare punti al San Paolo, Gattuso ha cominciato male, aspetta rinforzi come ossigeno, ma nel frattempo la squadra è questa. Che Napoli avremo? Nel dopo panettone ha sempre avuto momenti difficili, ma Gattuso non se lo può permettere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Wanda Nara choc: “Icardi voleva smettere di giocare a calcio”

Bruscolotti: “Lobotka può risolvere le problematiche nel centrocampo del Napoli”

Serie A – Gli arbitri della 18^ giornata, al San Paolo dirigerà Doveri

Calciomercato – Il Napoli forte su Acuna, esterno mancino dello Sporting Lisbona

VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj

Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al mio assistito non dispiacerebbe, stiamo parlando di un grande club”

Inter, tegola per Conte: il giocatore si è infortunato, può saltare la sfida con il Napoli!