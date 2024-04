Curva Sud Milan: “Le strade devono dividersi, il cambio dell’allenatore è doveroso”

Curva Sud del Milan: “Le strade devono dividersi, il cambio dell’allenatore è ormai doveroso”

Sull’account ufficiale di Instagram, della Curva Sud del Milan, è stato pubblicato un messaggio per la società e per Stefano Pioli, scritto dal capo ultras Luca Lucci: “L’artefice di uno dei più bei scudetti della storia del Milan, ma poi si arriva al punto in cui inesorabilmente le strade si debbano dividere e direi che tutti noi tifosi abbiamo aspettato anche fin troppo. A questo punto – aggiungono gli ultras – il cambio dell’allenatore è ormai doveroso”. Queste le parole di delusione, dopo la sconfitta del Milan in Europa League contro la Roma, che è costata l’eliminazione dalla competizione.

