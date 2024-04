Tuttomercatoweb.com – Calori: “Napoli? Gasperini è un’opportunità per ricominciare”

L’ex allenatore di Brescia e Trapani, Alessandro Calori è intervenuto per commentare la situazione del Napoli: “Il PSG? Una rimonta condizionata dall’espulsione. Quando concedi un uomo qualche problema può nascere. Il Psg ha fatto una rimonta che poi è diventata anche esagerata”.

Serie A: è una stagione di alti e bassi per il Napoli.

“C’erano tante aspettative dopo lo Scudetto vinto attraverso un’idea di gioco ben precisa. Quest’anno gli è mancata una guida sicura che avevano trovato in Spalletti. Hanno perso il condottiero di riferimento”.

Chi il profilo giusto per ripartire?

“C’è da cambiare più di qualcosa. Ci vorrebbe una programmazione per tentare una scalata. L’opportunità potrebbe essere una figura come Gasperini e sarebbe il momento giusto per iniziare qualcosa con lui”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

