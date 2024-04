Pioli: “Derby? Se giochiamo come stasera nessuna possibilità. Futuro? Portate pazienza fino a fine stagione”

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, dopo la sconfitta in Europa League contro la Roma di De Rossi.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in diretta in conferenza stampa, per commentare la sconfitta in Europa League, contro la Roma di De Rossi, che è costata l’eliminazione dalla competizione.

Primo bilancio della stagione del Milan.

“Per quanto mi riguarda abbiamo peggiorato l’anno scorso. L’uscita dall’Europa League è una delusione perché non abbiamo giocato al nostro livello, possiamo fare meglio dello scorso anno in campionato, c’è il derby da giocare nel miglior modo possibile e fare meglio di quanto fatto con la Roma”.

È deluso?

“Sì, mi aspettavo una prestazione diversa che non siamo riusciti a fare. I meriti della Roma ci sono tutti, ma anche tanti demeriti nostri”.

Undici contro dieci il Milan prende 6 ammonizioni. Molto nervosismo.

“In 11 contro 10 dovevamo fare una partita diversa, dovevamo costringere la Roma a rimanere negli ultimi 25 metri, abbiamo sbagliato l’interpretazione e lo sviluppo, ci sta reagire in modo troppo nervoso e questo l’abbiamo fatto e pagato”.

Migliorare il campionato dello scorso anno non basterà, è d’accordo o no?

“Dobbiamo puntare a migliorare. Non manca tanto alla fine del campionato, a me il bilancio piace farlo a bocce ferme. Dovevamo fare un cammino diverso in Europa, vediamo cosa possiamo fare in campionato”.

Cosa cambia questa serata per il derby?

“Per il derby dobbiamo cambiare tante cose, il nostro livello in termini di intensità ed energia. Se giochiamo come stasera non abbiamo possibilità. Credo che i ragazzi lo sappiano, per quanto riguarda il futuro portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme con la società”.

C’è stato un po’ di caos iniziale.

“Per me no. Per me non c’è stata confusione. Un grave errore non aver preso l’inserimento di Mancini, poi loro hanno fatto due grandi giocate, col palo di Pellegrini e il gol all’incrocio di Dybala. Non ho visto confusione ma accetto qualsiasi cosa”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

