Da Bergamo si compiacciono: “Atalanta-Napoli di Coppa: inizio rottura ADL-Gattuso, crisi azzurra”

Il Corriere di Bergamo sul momento del Napoli

Da Bergamo si compiacciono del momento di crisi del Napoli.

Il Corriere di Bergamo a tale riguardo scrive ricordando come il periodo negativo sia iniziato con quell’Atalanta-Napoli di Coppa Italia:

“La sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia ha significato rottura, perché il presidente De Laurentiis ha più volte contattato ex allenatori (Rafa Benitez in primis) per prendere il posto di Gattuso che, fino a qualche mese fa, sembrava saldo sulla panchina. I partenopei non vivono un momento facile, perché se i tre punti contro la Juve rappresentano un balsamo necessario, la differenza rispetto a un girone fa — quando finì 4-1 — è lampante

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Corbo: “ADL deve intervenire: i responsabili del disastro devono spiegare”

Napoli, notizie incoraggianti dall’infermeria su Politano e Demme

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: variante Uk e sudafricana in materna e nido Milano