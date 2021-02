Ultim’ora – Politano e Demme potrebbero essere convocati per Bergamo

Napoli, le condizioni di Politano e Demme non preoccupano. I giocatori potrebbero essere convocati per Bergamo

Matteo Politano, uscito a fine primo tempo della gara di Europa League Granada-Napoli per un problema fisico, non sembra destare grosse preoccupazioni all’ambiente Napoli. Secondo l’emittente satellitare Sky Sport, le notizie che arrivano non sono cattive e contro l’Atalanta dovrebbe esserci. Anche Diego Demme è in ripresa e potrebbe recuperare. Si attendono, comunque, valutazioni più certe nelle prossime ore.

