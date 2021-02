Corbo: “ADL deve intervenire: i responsabili del disastro devono spiegare”

Corbo, sul momento disastroso del Napoli

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l’ultimo fallimento del Napoli:

Corbo:

“Adesso deve intervenire De Laurentiis, chiamando a sé tutti i principali responsabili di questa situazione. I responsabili sono Giuntoli, Gattuso, il capo dei preparatori e il capo dello staff medico. De Laurentiis dovrebbe dir loro, senza far sapere nulla ai giocatori, quali sono i motivi per cui questa squadra non rende come prima. Tatticamente il Napoli è involuto e confuso. La preparazione atletica può esser stata anche buona, ma non vedo una squadra pimpante e scattante. I meccanismi non sempre funzionano, c’è sempre un movimento sbagliato

