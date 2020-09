Da esubero a protagonista: Petagna si prende il Napoli

Dalla paura per il Covid al debutto (e che debutto) al San Paolo.

Andrea Petagna non poteva presentarsi in maniera migliore al San Paolo. E poco importa se era un’amichevole e senza pubblico.

Due assiste ed un gol ma soprattutto fisicità, fa salire la squadra e fa un gran lavoro sporco. Tutte queste caratteristiche che al Napoli mancavano. Ad ora è terzo nelle gerarchie di Gattuso ma la sensazione è che le potrà essere comunque prezioso.

Una sua partenza, al momento, appare congelata. E questa mattina, per tutte le testate non c’erano dubbi: il migliore è stato lui. E pensare che è entrato solo a gara in corso.

