Gattuso parla di Milik, Koulibaly e Llorente

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky a margine della vittoria in amichevole contro il Pescara. Si è parlato anche di mercato, con il tecnico azzurro che dato aggiornamento su Milik, Llorente e Koulibaly. Ecco quanto dichiarato:

Milik? Io e la società siamo stati chiari l’anno scorso per tanti mesi riguardo Milik, doveva rinnovare il contratto ed è stata una sua scelta non farlo. Ora lui deve trovare una soluzione, noi intanto abbiamo investito e preso due attaccanti come Osimhen e Petagna. Koulibaly è un discorso diverso, il calciatore ha un valore ben preciso e sa che se non arrivano i soldi che la società vuole non può partire. Non mi sembrava corretto tenere Llorente in panchina per farlo entrare di nuovo solo nei minuti finali e per questo non è stato convocato.”

