Radio CRC – Dal Belgio: “Lukaku deluso dal tecnico, ma è molto importante per il ct Tedesco”

Il giornalista belga, Sacha Tavolieri, è intervenuto in diretta alla radio partner della SSC Napoli, durante la trasmissione “Un Aperitivo con Giordano”: “Lukaku è deluso della gestione del tecnico della nazionale belga Domenico Tedesco. Il centravanti del Napoli ha detto al mister belga di non rispondere alla convocazione della nazionale del suo paese per rimanere a Napoli. Tedesco ha paura di Lukaku ed è lui il padrone. Sa il potere che ha il belga dentro lo spogliatoio. Se non si sente di giocare, non giocherà.

C’è un problema in Belgio per la selezione dei calciatori. C’è una generazione d’oro che non segue l’allenatore. Ci sono dubbi sul futuro del belga. Lukaku ha un amore verso il suo paese davvero profondo e importante, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con i tifosi. Se non conosci Lukaku, non puoi conoscere il personaggio che c’è dentro il calciatore. Lui è molto gentile ed è una brava persona. Vuole dare tutto per la sua nazione, ma il rapporto con Tedesco non è buono.

Lukaku è molto importante per il Belgio. Nessuno può permettersi di lasciarlo fuori. Lo stesso problema lo hanno vissuto gli svedesi con Zlatan Ibrahimovic. Tedesco è un allenatore giovane e sta soffrendo di questa situazione“.

