Dal Belgio: Napoli su Denayer, Giuntoli ha già chiesto informazioni

Mercato Napoli, Denayer nel mirino

Jason Denayer del Lione ha un contratto in scadenza, Napoli sulle tracce.

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad il futuro di Jason Denayer del Lione è in bilico. Il contratto del centrale belga è in scadenza: ancora il rinnovo non arriva e per il giocatore, che in estate diventerà un potenziale ghiotto parametro zero, c’è tanto interesse. Secondo il giornale, sul calciatore ci sono il Barcellona, il Newcastle ma anche la Juventus e il Napoli.