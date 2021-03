Dal Brasile ulteriore conferme, il Napoli spinge per Kaio Jorge

Come riportato dai colleghi brasiliani di Yahoo Esportes, il Napoli è fortemente interessato all’attaccante del Santos. Il club azzurro sarebbe nettamente in vantaggio rispetto alla concorrenza (Milan, Juventus e Fenerbache), con l’entourage del giocatore che avrebbe mostrato apprezzamento per il progetto dei partenopei. Attualmente Kaio Jorgeavrebbe una presunta clausola rescissoria pari a 75 milioni di Euro, ma il suo contratto è in scadenza a Dicembre 2021. Da Luglio potrebbe firmare un pre-contratto per trasferirsi in Europa già a Gennaio 2022, lasciando così il suo attuale club a parametro zero.

