L’Equipe – Dalla Francia annunciano: “Stagione molto difficile, potrebbe fermarsi per un anno”.

L’edizione odierna del quotidiano annuncia ciò che filtra dall’entourage di Galtier: “è stato un anno molto difficile”. Dunque, dopo l’intensa stagione vissuta con il Psg e l’uscita dalla Champions contro il Bayern, l’allenatore potrebbe decidere di fermarsi per un anno.

Nonostante la testata giornalistica in precedenza, abbia riportato in prima pagina il possibile approdo di Galtier al Napoli, non esclude colpi di scena. La sorpresa potrebbe essere proprio la decisione di prendersi un anno sabbatico alla Spalletti. Nonostante l’agente abbia manifestato l’interesse da parte di molti club per l’allenatore.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamorosa svolta della Giustizia sportiva dopo il caso Juve: decreto stoppato

Kozminski vice pres. Federcalcio polacca: “Sousa ha due facce: ecco cosa ha fatto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Brighton, ufficiale l’arrivo a parametro zero