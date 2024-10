Radio Napoli Centrale – Dalla Georgia: “Il rinnovo di Kvara è sul tavolo. Al momento è difficile prevedere come andranno le cose”

Il giornalista georgiano, Kahka Dgebuadzem è intervenuto in diretta a ‘Un Calcio alla Radio – 3° Tempo’: “Il rinnovo di Kvara è sul tavolo. Non voglio fare speculazioni, neppure qui in Georgia ci sono dettagli sulla questione. Leggo informazioni molto contraddittorie, c’è chi parla di rinnovo, e chi parla di Kvara via a fine stagione, ma al momento mi sembra difficile prevedere come evolveranno le cose, entrambi gli scenari sono possibili. Anche nel caso dello scenario peggiore, non vedo alcun problema per il Napoli: nell’ultimo decennio, sono diversi i giocatori eccellenti che hanno lasciato la squadra, ma la società è sempre stata in grado di formare una nuova squadra con altrettante qualità. Ovviamente, il mio desiderio è vedere Kvara a Napoli.

Kvara è nervoso per il contratto? C’è stato un errore da parte della società nel non rinnovare Kvara subito dopo aver vinto lo scudetto, ma nella stagione post scudetto sono stati commessi molti errori. Non vedo nessun problema nelle reazioni di Kvara, lui ama il calcio e vuole sempre essere in campo, da protagonista. Non vedo collegamenti con le questioni contrattuali.

Kvara è soddisfatto con Conte? Conte è un professionista. Nessun giornalista può criticare le sue scelte, è un allenatore top che conosce la sua professione e come utilizzare i giocatori come Kvara. Ciò che vediamo, è che Conte utilizza Kvara in tutti i ruoli offensivi, è molto più utile della scorsa stagione. La mia opinione su Conte è sempre stata positiva, con lui Kvara crescerà come giocatore e come persona.

Mancata Champions League? Può accadere in ogni club, non solo il Napoli. Sono sicuro che il prossimo anno tornerà la Champions, questa stagione con Conte farà bene a Kvara, nonostante la mancata Europa. Goglichidze? Anche per noi è una grande sorpresa. È un giocatore che ha giocato solo 4-5 partite in Serie A, ha iniziato adesso la sua carriera, ma è molto promettente”.

