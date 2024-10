Elmas non conteno al Lipsia, potrebbe tornare a Napoli

Ipotesi di un ritorno al Napoli per Elmas

Elmas potrebbe clamorosamente tornare al Napoli, dopo aver lasciato il capoluogo partenopeo a gennaio di quest’anno per accasarsi al Lipsia. Come riportato da TMW, il macedone non sarebbe contento della sua avventura in Germania e sarebbe favorevole a un ritorno in maglia azzurra. Elmas in questo avvio di stagione ha totalizzato appena sette minuti in Champions, senza nessuna presenza in Bundesliga dove in almeno un’occasione è rimasto addirittura fuori dalla lista dei convocati. L’ipotesi potrebbe essere quella di un prestito, anche perchè difficilmente il club tedesco non monetizzi l’operazione visto che sono stati investici circa 25 milioni a gennaio. Anche attraverso i social Elmas non smette di pensare al Napoli, visto che ha da poco cambiato l’immagine profilo che lo ritrae in compagnia della Coppa Italia vinta in azzurro.

