Dalla Macedonia del Nord, l’indiscrezione di mercato su Elmas

Dalla Macedonia del Nord, arriva un indiscrezione di mercato su Elmas

Dalla Macedonia del Nord arriva un indiscrezione di mercato su Eljif Elmas. Secondo l’emittente macedone Sport 1 il giocatore del Napoli sarebbe un’idea per l’Inter a gennaio.

Quest’estate il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 30 milioni di euro dal Lipsia, ma non è da escludere che a gennaio però potrebbe accontentarsi di meno. Sempre secondo Sport 1, i nerazzurri in una ipotetica trattativa, potrebbero inserire anche Stefano Sensi come parziale contropartita tecnica.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti convoca Riccardo Orsolini: sostituirà Politano fermo per infortunio

Rinnovi Napoli – Il club ha fretta di chiudere: deadline per due azzurri. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”