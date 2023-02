AS – Dalla Spagna sono increduli: “Kvara, Osi ma da che pianeta venite?”.

Anche all’estero sono increduli, questo Napoli da sogno ha conquistato anche una copertina della stampa internazionale. Dalla Spagna celebrano gli azzurri di Luciano Spalletti, dedicandogli il titolo di una telecronaca di Victor Hugo Morales, quella che revoca il gol del secolo di Maradona in Argentina-Inghilterra: “Da quale pianeta venite?“, è questa è la domanda che si pongono in merito all’ennesima incredibile performance che Kvaratskhelia ed Osimhen hanno mostrato in campo contro il Sassuolo. Inoltre il quotidiano aggiunge: “Adesso si sogna anche la Champions”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

