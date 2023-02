Sassuolo-Napoli, gol in fuorigioco e Maxime Lopez rischia il rosso

La performance del giovane arbitro Colombo viene valutata sufficiente dal quotidiano, che ripercorre i momenti salienti della partita:

“Vibranti le proteste del Sassuolo sul gol di Osimhen. Contatto energico, ma non falloso: il check è molto rapido. Prolungato, invece, quello per approfondire il movimento di Defrel sul passaggio di Frattesi: segna Laurienté ma il pallone va in direzione del compagno di squadra, che quindi partecipa all’azione e si trova oltre Olivera.