Sky Sport – Dalla Spagna, trattativa Napoli-Gabri Veiga a buon punto: cosa manca.

Gabri Veiga rimane un obiettivo concreto per il Napoli. Arrivano testimonianze dalla Spagna sulla trattativa:

“Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il Celta Vigo avrebbe comunicato alla stampa spagnola che la trattativa sarebbe a buon punto e che si confida nella chiusura tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Cifre che si aggirano intorno ai 35 milioni più bonus (con eventuale percentuale sulla futura rivendita che sarebbe ancora da concordare) e non dovrebbe esserci il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni.

Lato Napoli, però, non arrivano conferme sul fatto che la trattativa, in questo momento, sia in uno stato così avanzato. L’accordo non è ancora a un passo, con le parti che nelle prossime ore continueranno a trattare per raggiungere l’intesa definitiva. Per l’arrivo di Gabri Veiga non è necessaria la partenza di Zielinski: infatti gli azzurri vorrebbero acquistare il centrocampista spagnolo a prescindere dalla partenza del polacco, sul quale ci sono forti sirene arabe”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gaetano, possibilità Empoli: ma serve la partenza di Henderson

Osimhen rinnova, contratto a doppia cifra fino al 2027

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elodie, nuova dichiarazione d’amore per Andrea Iannone