Zielinski vuole ancora il Napoli, ma il club si muove per Veiga

Nonostante il centrocampista Piotr Zielinski sembra voler restare a Napoli, il club azzurro continua a seguire Gabri Veiga.

Il Napoli non molla l’obiettivo Gabri Veiga, nonostante anche Piotr Zielinski sembra voler continuare ad indossare la maglia azzurra.

Di seguito le ultime riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli va al raddoppio, senza indugi. Perché quando si alza il livello di ambizioni, allora è giusto non lasciare nulla di intentato. Più soluzioni, più dinamismo, più qualità: la società lavora per dare a Rudi Garcia un centrocampo di livello assoluto e per questo sta spingendo per chiudere in fretta anche la trattativa per il talento Gabri Veiga, stellina del Celta Vigo. […] De Laurentiis spera ancora di ottenere un piccolo sconto dal Celta Vigo, che continua a chiedere 40 milioni della clausola inserita nel contratto del centrocampista. L’ultima idea del Napoli è quella di inserire nella trattativa una contropartita, che potrebbe essere Diego Demme, ormai fuori dal progetto di Garcia. Aggiungendo un conguaglio di 25-30 milioni, probabilmente si potrà chiudere. Del resto c’è già l’ok di Gabri Veiga al trasferimento. Bisogna solo convincere il Celta.”

