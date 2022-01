Dall’Argentina: Dybala al passo d’addio con la Juventus

Dybala-Juventus, nessun accordo per il rinnovo, Napoli alla finestra?

Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus.

Secondo i colleghi argentini di TyCSports, filtrano voci di una rottura tra il calciatore argentino Paulo Dybala e la società bianconera. L’attaccante non avrebbe più intenzione di prolungare il rapporto visto il cambiamento di strategia adottato dal club bianconero. Il contratto è in scadenza nel 2022, quindi da questo mese in poi può accordarsi con qualunque società. Si aprono diversi scenari, tra questi, c’è anche la possibilità che anche il club partenopeo possa essere interessato al talento argentino.