Dall’Argentina: offerta del Napoli per Alvarez, c’è la concorrenza di due italiane

Gli azzurri pensano al futuro dopo l’addio di Insigne il prossimo giugno

Il quotidiano argentino ‘Olé’, riporta le ultime su Julian Alvarez del River Plate. Stando a quanto si legge Atalanta, Napoli, Fiorentina e Nizza sono interessate al giocatore, con il suo procuratore che da diversi giorni è in Europa per incontrare tutti i club interessati. Per ora sono queste le società che si sono mosse ufficialmente per il classe 2000, tutte avrebbero fatto un’offerta agli argentini.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Fiorentina, tornelli aperti dalle16:00. Le indicazioni del club azzurro

Bucciantini: “Insigne via per la difficile trattativa con il club”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ecco la particella ibrida: è formata da un elettrone e un fonone