Cucchi: “Gli stadi si svuotano, Coppa Italia? andrebbe adottata la formula inglese”

l’ex radiocronista dice la sua sull’attuale disaffezione dei tifosi verso la Coppa Italia e sugli stadi che si svuotano

Riccado Cucchi, giornalista sportivo ed ex radiocronista storico della Rai, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Disaffezione della gente ad andare allo stadio? Mi dispiace essendo stato da giovane un grande frequentatore di stadi e ricordandomeli pieni. La tv ha un po’ impigrito gli appassionati che preferiscono, soprattutto nella stagione più fredda, guardare le partite dalle proprie case, e poi anche i prezzi dei biglietti non aiutano. E’ triste, specialmente il Napoli era una realtà che portava tanti tifosi allo stadio, purtroppo oggi non accade. I presidenti che pensano a costruire nuovi stadi non sbagliano a costruirli con una capienza ridotta, aveva ragione De Laurentiis quando parlare degli stadi virtuali.

Bisogna puntare alla Coppa Italia? I trofei italiani sono tre, le squadre che partecipano alla Coppa Italia devono avere l’orgoglio e il furore per tentare di vincere. Una volta era più importante vincere un trofeo, oggi è più importate un piazzamento per partecipare alla Champions e si tende a trascurare la Coppa Italia. Una formula più interessante per dare nuova vita alla Coppa? Credo che si dovrebbe adottare la stessa formula dell’Inghilterra, non solo sono escluse le squadre di Serie C ma si fanno anche giocare le squadre più forti in casa. In Italia si è vissuta una disaffezione negli ultimi anni a questa competizione”.

