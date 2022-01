Bucciantini: “Insigne via per la difficile trattativa con il club”

Bucciantini sull’addio di Lorenzo Insigne

Marco Bucciantini è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato l’ormai ufficiale addio di Lorenzo Insigne alla maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Lo so perché Insigne va via, è tutto chiaro: perché è stata una trattativa difficile con la società, magari lui si aspettava che venisse impostata in modo diverso. Tutto sommato la vicenda è stata assorbita bene, perché alla fine Insigne non va alla Juventus ma al Toronto. Volevo sicuramente vedere Insigne spegnersi sportivamente nel Napoli ma così non sarà. Per la prima volta il Napoli ha chiuso un bilancio in passivo nell’era De Laurentiis, credo dipenda da questa situazione la scelta di non spingere cifre troppo in alto per il rinnovo di Insigne. Io farò sempre il tifo per le società e i presidenti che fanno i conti. Abbiamo intossicato la lealtà sportiva, la chiarezza a volte è cinica”.

