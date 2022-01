L’attaccante azzurro Victor Osimhen non si sente ancora pronto a scendere in campo.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Osimhen avrebbe comunicato a mister Spalletti di non sentirsi ancora confidente per il ritorno in campo nonostante ieri si sia regolarmente allenato con la squadra:

“Spalletti alla fine ha parlato con il ragazzo che ancora non si sente a proprio agio e avrà bisogno di tempo per tornare in condizione e poter giocare in campionato”.