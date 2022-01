Calciomercato – Nuovo colpo in difesa per l’estate: Adarabioyo dal Fulham

Corriere dello Sport – Napoli, nuovo nome per la difesa: si chiama Tosin Adarabioyo dal Fulham, ma scuola City.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, spunta un nuovo interesse concreto pe la difesa del Napoli: si chiama Tosin Adarabioyo, 24enne del Fulham:

“Il Napoli insegue calciatori multitasking, è una filosofia che nel tempo s’è radicata, e Tosin Adarabioyo (24 compiuti lo scorso settembre), inglese di origini nigeriane, centrale che sa stare anche largo, a destra, può rappresentare un pilastro della difesa che verrà. Ci sarà un complesso lavoro per Giuntoli, per l’area scouting, e inevitabilmente le necessità finiranno per aguzzare l’ingegno: Adarabioyo ha una quotazione ragguardevole (intorno ai quindici milioni di euro), ma là dietro – a giugno – qualcosa andrà aggiunto”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen – Ancora presto per vederlo in campo

Dall’Argentina: offerta del Napoli per Alvarez, c’è la concorrenza di due italiane

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini – L’iniziativa dell’Umbria per salvare la scuola