Calciomercato – Occhi puntati su Mathias Olivera del Getafe

La Gazzetta dello Sport – Napoli, occhi puntati su Mathias Olivera del Getafe, ma il club spagnolo fa muro. I dettagli.

Fra i diversi obiettivi del Napoli, c’è la necessità di rattoppare i buchi per il ruolo di terzino sinistro. Giuntoli ha già un nome per la testa: Mathias Olivera, uruguaiano classe 1997, del Getafe. Tuttavia, dal club spagnolo, fanno sapere che per il momento il giocatore non si sposterà. Il pericolo più alto sarà in estate, essendo molto corteggiato si rischierebbe di dover partecipare ad un’asta.

