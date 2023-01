Dall’Inghilterra: il Leeds molla Ounahi se arriva McKennie

McKennie al Leeds spianerebbe la strada al Napoli per Ounahi

Il Leeds United punta Weston McKennie e questo potrebbe essere un assist per il Napoli. Stando a quanto riporta lo Yorkshire Evening Post l’arrivo del centrocampista della Juve in Inghilterra chiuderebbe al possibile arrivo di Azzedine Ounahi, obiettivo del Napoli da ormai diverso tempo. Per gli azzurri rimane però da accontentare la richiesta dell’Angers di ben 25 milioni di euro, pur avendo già fatto un’offerta da 15.

Fonte foto: Instagram @azzedine_ounahi

