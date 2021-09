Variata la norma inglese sulla quarantena, possibile schierare Ospina, Koulibaly ed Osimhen.

Ospina, Koulibaly ed Osimhen potranno dunque prendere parte alla trasferta in casa del Leicester in programma giovedì 16 settembre alle ore 21:00. A comunicarlo è il giornalista del The Times, Martyn Ziegler, tramite il proprio profilo ufficiale facebook.