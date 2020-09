David Ospina: “Ci serve una mentalità vincente”

Parole in esclusiva del portiere azzurro

Ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in esclusiva il portiere “azzurro” David Ospina. Dichiarazioni su Osimhen, sulla scorsa partita a Parma e sulla mentalità vincente che la squadra deve adottare:

“Iniziare con una vittoria è stato importante, questo ti dà fiducia anche se mancano ancora tante partite. Dobbiamo continuare “step by step”, abbiamo i mezzi per vincere tutte le partite ma sicuramente ci serve anche una mentalità vincente. Osimhen? E’ un ragazzo tranquillo, abbiamo visto la sua forza e la sua velocità ed è importante avere in squadra un giocatore come lui, così come dei difensori di qualità per subire meno gol possibili. Obiettivi? Cercare almeno di “centrale” la qualificazione in Champions poi magari pensare di vincere il campionato, serve convinzione. Prossime partite? Dobbiamo concentrarci solo sul Genoa per portare i tre punti a casa, poi penseremo alla Juve e alle sfide successive”.

Infine qualche parola sulla sua esperienza napoletana e sull’origine del soprannome “El Patròn”: “La città mi piace molto, è importante che la mia famiglia si trovi bene qui, è come essere in Colombia. “El Patròn?” Si ispira alla serie tv di Pablo Escobar”.

MATTIA SERGIO PERRINO