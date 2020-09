Varriale: “Gattuso bravo nella gestione del gruppo e di Osimhen”

Il giornalista elogia l’allenatore, bravo nella gestione del gruppo e di Osimhen

A Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Enrico Varriale. Ecco quanto da lui dichiarato:

“Gattuso? Credo sia stato bravo nella gestione del gruppo, ora pare più coeso e alcuni che nella precedente gestione erano ai margini, tipo Lozano, si stanno ben integrando. Osimhen? Anche lui è stato gestito bene, è un prospetto molto interessante, può giocare sia da titolare che “partire” dalla panchina. Cosa fondamentale è che ha bisogno di tempo per crescere con calma. Si possono “gettare le basi” per aprire un ciclo vincente anche se al momento vedo squadre più attrezzate del Napoli, che ha come obiettivo “minimo” il raggiungimento della Champions League”.

Parole anche per Koulibaly: “La sua permanenza sarà fondamentale, senza di lui è un’altra cosa anche perché l’eventuale cessione porterebbe a nuovi investimenti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La reazione social alla vicenda sulla cittadinanza italiana a Suarez

Auriemma:”Suarez? La magistratura indaghi, chi ha organizzato tutto?”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pressing di Zingaretti su Conte: “Ok a questo Governo finché fa cose”

MATTIA SERGIO PERRINO