David Ospina nel mirino della Juve, ecco la promessa dei bianconeri

La Juventus punta gli occhi su David Ospina, i bianconeri tenteranno di strapparlo al Napoli a fine stagione, cercando di prenderlo a parametro zero.

David Ospina sotto i riflettori, il portiere a giugno prossimo andrà in scadenza di contratto con il Napoli. Tuttavia, nonostante il club cercherà in rinnovare l’accordo, ci sono due club interessati al colombiano. La Lazio, che ha già fatto un tentativo la scorsa stagione e non è da escluderne un altro a gennaio. La novità riguarda, invece, l’interesse della Juventus. El Futbolero scrive: “La Vecchia Signora farà un tentativo a fine stagione, cercando di prenderlo a parametro zero, con la promessa di dargli il posto da titolare”.

