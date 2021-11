Dazn: possibile dietrofront sullo stop alla doppia utenza

La piattaforma streaming potrebbe fare un passo indietro dopo la decisione di porre fine alla doppia utenza

l’Ansa riporta le ultime riguardo al caso Dazn. La piattaforma streaming ha deciso di eliminare la doppia utenza per ogni abbonamento ma stando a quanto si legge, la decisione può slittare. Il blocco di questa opzione potrebbe entrare in vigore non il prossimo dicembre, bensì con l’inizio della prossima stagione. La decisione di posticipare lo stop della doppia utenza sarebbe legata alla convocazione da parte del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per fare chiarezza sulla vicenda. l’incontro tra le parti è in programma presso il mise, il prossimo 16 novembre alle ore 15.

